High School Football Schedule For Week 0

The high school football season is finally here. A majority of high schools across the state will kick off their season this week in Week 0. Here's a look at all of the games across the state this week.
Owasso vs Bixby (Battle of the Burbs at TU) 8/28, 7:30 pm
Enid vs Ponca City 8/29, 7 pm
Bishop McGuinness vs Deer Creek 8/29, 7 pm
Del City vs Edmond Memorial 8/29, 7 pm
Har-Ber vs Broken Arrow 8/29, 7 pm
Jenks vs Edmond Santa Fe 8/29, 7 pm
Moore vs Westmoore 8/29, 7 pm
Putnam City vs Yukon 8/29, 7 pm
Bentonville vs Union 8/29, 7 pm
Norman North vs Stillwater 8/27, 7 pm
Midwest City vs Piedmont 8/29, 7 pm
Newcastle vs Bartlesville 8/29, 7 pm
Southeast vs Putnam City West 8/29, 7 pm
Lubbock Monterey vs Choctaw 8/29, 7 pm
Eisenhower vs Lawton 8/29, 7 pm
Muskogee vs Booker T Washington 8/29, 7 pm
Capitol Hill vs Douglass 8/30, 6 pm
Guthrie vs Tuttle 8/28, 7 pm
Prague vs Classen SAS 8/28, 7 pm
Nathan Hale vs Daniel Webster 8/29, 7 pm
Duncan vs Bridge Creek 8/29, 7 pm
Sallisaw vs Pryor 8/29, 7 pm
McAlester vs Broken Bow 8/29, 7 pm
Bethany vs Noble 8/29, 7 pm
MacArthur vs Elgin 8/29, 7 pm
Ardmore vs Altus 8/29, 7 pm
Woodward vs Guymon 8/29, 7 pm
Vinita vs Oologah-Talala 8/28, 7 pm
McLain vs Tulsa Central 8/29 7 pm
Booneville vs Poteau 8/29, 7 pm
Gentry vs Stilwell 8/29, 7 pm
Heritage Hall vs Clinton 8/29, 7 pm
Cushing vs Berryhill 8/29, 7 pm
Perry vs Mannford 8/29, 7 pm
Locust Grove vs Dewey 8/29, 7 pm
Beggs vs Verdigris 8/29, 7 pm
Cleveland vs Blackwell 8/29, 7 pm
Lone Grove vs Anadarko 8/29, 7 pm
North Rock Creek vs Marlow 8/29, 7 pm
Okmulgee vs Checotah 8/29, 7 pm
Lindsay vs Pauls Valley 8/29, 7 pm
Crooked Oak vs Wayne 8/29, 7 pm
Chisholm vs Metro Christian 8/29, 7 pm
Kansas vs Westville 8/29, 7 pm
Jones vs Luther 8/29, 7 pm
CHA vs OCS 8/29, 7 pm
Elmore City-Pernell vs Lexington 8/29, 7 pm
Dickson vs Coalgate 8/29, 7 pm
Honey Grove vs Hugo 8/29, 7 pm
Pocola vs Antlers 8/29, 7 pm
Oklahoma Union vs Colcord 8/29, 7 pm
Quapaw vs Salina 8/29, 7 pm
Fairland vs Chelsea 8/29, 7 pm
Hennessey vs Cashion 8/29, 7 pm
Alva vs Fairview 8/29, 7 pm
Wilburton vs Gore 8/29, 7 pm
Henryetta vs Kellyville 8/29, 7 pm
Texoma-Goodwell vs Merritt 8/29, 7 pm
Hulbert vs Haskell 8/29, 7 pm
Nowata vs Pawhuska 8/29, 7 pm
Caney Valley vs Barnsdall 8/29, 7 pm
Sayre vs Cordell 8/29, 7 pm
Minco vs Hinton 8/29, 7 pm
Rejoice Christian vs Tulsa NOAH 8/29, 7 pm
Frederick vs OK Patriots 8/29, 7 pm
Liberty vs Ketchum 8/28, 7 pm
Summit Christian vs Talihina 8/29, 7 pm
Apache vs Wilson 8/29, 7 pm
Konawa vs Wewoka 8/29, 7 pm
Keota vs Gans 8/28, 7 pm
Drumright vs Pioneer-Pleasant Vale 8/29, 7 pm
Tyrone vs Turpin 8/29, 7 pm
Savanna vs Oklahoma Bible 8/29, 7 pm
Thackerville vs Caddo 8/29, 7 pm
Weleetka vs Waurika 8/29, 7 pm
Oaks vs Quinton 8/29, 7 pm
Laverne vs Shattuck 8/29, 7 pm
Seiling vs Snyder 8/29, 7 pm
Depew vs Waukomis 8/29, 7 pm
Wesleyan Christian vs Yale 8/29, 7 pm
Waynoka vs Covington Douglas 8/28, 7 pm
Timberlake vs Cherokee 8/28, 7 pm
Midway vs Copan 8/29, 7 pm
Kremlin-Hillsdale vs Olive 8/29, 7 pm
Medford vs Cyril 8/29, 7 pm
Strother vs Sasakwa 8/29, 7 pm
Ryan vs Maysville 8/29, 7 pm
Cornerstone Christian vs Welch 8/29, 7 pm
Grandfield vs Paoli 8/29, 7 pm
