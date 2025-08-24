High School Football Schedule For Week 0

Comprehensive guide to Oklahoma's high school football season opener—keep track of your local teams with our Week 0 rundown.

Sunday, August 24th 2025, 4:32 pm

By: Scott Pfeil


OKLAHOMA -

The high school football season is finally here. A majority of high schools across the state will kick off their season this week in Week 0. Here's a look at all of the games across the state this week.

6A-I Schedule

Owasso vs Bixby (Battle of the Burbs at TU) 8/28, 7:30 pm

Enid vs Ponca City 8/29, 7 pm

Bishop McGuinness vs Deer Creek 8/29, 7 pm

Del City vs Edmond Memorial 8/29, 7 pm

Har-Ber vs Broken Arrow 8/29, 7 pm

Jenks vs Edmond Santa Fe 8/29, 7 pm

Moore vs Westmoore 8/29, 7 pm

Putnam City vs Yukon 8/29, 7 pm

Bentonville vs Union 8/29, 7 pm

6A-II Schedule

Norman North vs Stillwater 8/27, 7 pm

Midwest City vs Piedmont 8/29, 7 pm

Newcastle vs Bartlesville 8/29, 7 pm

Enid vs Ponca City 8/29, 7 pm

Southeast vs Putnam City West 8/29, 7 pm

Lubbock Monterey vs Choctaw 8/29, 7 pm

Eisenhower vs Lawton 8/29, 7 pm

Muskogee vs Booker T Washington 8/29, 7 pm

Capitol Hill vs Douglass 8/30, 6 pm

5A Schedule

Guthrie vs Tuttle 8/28, 7 pm

Prague vs Classen SAS 8/28, 7 pm

Nathan Hale vs Daniel Webster 8/29, 7 pm

Duncan vs Bridge Creek 8/29, 7 pm

Sallisaw vs Pryor 8/29, 7 pm

McAlester vs Broken Bow 8/29, 7 pm

Bethany vs Noble 8/29, 7 pm

MacArthur vs Elgin 8/29, 7 pm

Ardmore vs Altus 8/29, 7 pm

Bishop McGuinness vs Deer Creek 8/29, 7 pm

Woodward vs Guymon 8/29, 7 pm

4A Schedule

Vinita vs Oologah-Talala 8/28, 7 pm

McLain vs Tulsa Central 8/29 7 pm

Booneville vs Poteau 8/29, 7 pm

Gentry vs Stilwell 8/29, 7 pm

Heritage Hall vs Clinton 8/29, 7 pm

Cushing vs Berryhill 8/29, 7 pm

3A Schedule

Perry vs Mannford 8/29, 7 pm

Locust Grove vs Dewey 8/29, 7 pm

Beggs vs Verdigris 8/29, 7 pm

Cleveland vs Blackwell 8/29, 7 pm

Lone Grove vs Anadarko 8/29, 7 pm

North Rock Creek vs Marlow 8/29, 7 pm

Okmulgee vs Checotah 8/29, 7 pm

Lindsay vs Pauls Valley 8/29, 7 pm

2A-I Schedule

Prague vs Classen SAS 8/28, 7 pm

Crooked Oak vs Wayne 8/29, 7 pm

Chisholm vs Metro Christian 8/29, 7 pm

Kansas vs Westville 8/29, 7 pm

Jones vs Luther 8/29, 7 pm

CHA vs OCS 8/29, 7 pm

Elmore City-Pernell vs Lexington 8/29, 7 pm

Dickson vs Coalgate 8/29, 7 pm

Honey Grove vs Hugo 8/29, 7 pm

2A-II Schedule

Pocola vs Antlers 8/29, 7 pm

Oklahoma Union vs Colcord 8/29, 7 pm

Quapaw vs Salina 8/29, 7 pm

Fairland vs Chelsea 8/29, 7 pm

Hennessey vs Cashion 8/29, 7 pm

Alva vs Fairview 8/29, 7 pm

Wilburton vs Gore 8/29, 7 pm

Henryetta vs Kellyville 8/29, 7 pm

A-I Schedule

Texoma-Goodwell vs Merritt 8/29, 7 pm

Pocola vs Antlers 8/29, 7 pm

Hulbert vs Haskell 8/29, 7 pm

Nowata vs Pawhuska 8/29, 7 pm

Caney Valley vs Barnsdall 8/29, 7 pm

Sayre vs Cordell 8/29, 7 pm

Minco vs Hinton 8/29, 7 pm

Rejoice Christian vs Tulsa NOAH 8/29, 7 pm

Frederick vs OK Patriots 8/29, 7 pm

A-II Schedule

Liberty vs Ketchum 8/28, 7 pm

Summit Christian vs Talihina 8/29, 7 pm

Crooked Oak vs Wayne 8/29, 7 pm

Apache vs Wilson 8/29, 7 pm

Elmore City-Pernell vs Lexington 8/29, 7 pm

Konawa vs Wewoka 8/29, 7 pm

B-I Schedule

Keota vs Gans 8/28, 7 pm

Drumright vs Pioneer-Pleasant Vale 8/29, 7 pm

Tyrone vs Turpin 8/29, 7 pm

Savanna vs Oklahoma Bible 8/29, 7 pm

Thackerville vs Caddo 8/29, 7 pm

Weleetka vs Waurika 8/29, 7 pm

Oaks vs Quinton 8/29, 7 pm

Laverne vs Shattuck 8/29, 7 pm

Seiling vs Snyder 8/29, 7 pm

Depew vs Waukomis 8/29, 7 pm

Wesleyan Christian vs Yale 8/29, 7 pm

B-II Schedule

Waynoka vs Covington Douglas 8/28, 7 pm

Keota vs Gans 8/28, 7 pm

Timberlake vs Cherokee 8/28, 7 pm

Midway vs Copan 8/29, 7 pm

Kremlin-Hillsdale vs Olive 8/29, 7 pm

Medford vs Cyril 8/29, 7 pm

Strother vs Sasakwa 8/29, 7 pm

C Schedule

Ryan vs Maysville 8/29, 7 pm

Cornerstone Christian vs Welch 8/29, 7 pm

Grandfield vs Paoli 8/29, 7 pm

Tyrone vs Turpin 8/29, 7 pm
Scott Pfeil

Scott Pfeil joined the News On 6 sports team in July of 2012. Scott has more than 20 years of experience in sports journalism, including 19 right here in Tulsa. Scott loves covering sporting events, but he really loves telling stories.

