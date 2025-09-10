Outdoor Pics With Tess: Korbin & Teagan's Catfish

If you have a fishing, hunting, or outdoor snapshot you'd like to see featured, send it to Tess Maune on Facebook.

Wednesday, September 10th 2025, 6:02 am

By: Tess Maune


Big smiles from Korbin and Teagan Whitfield after doing some fishing at their family pond in McAlester!

Korbin and Teagan are 10-year-old twins who love to fish.

Their dad, Gary, sent these pictures in.

