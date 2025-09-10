Outdoor Pics With Tess: Korbin & Teagan's Catfish

Wednesday, September 10th 2025, 6:02 am
Big smiles from Korbin and Teagan Whitfield after doing some fishing at their family pond in McAlester!
Korbin and Teagan are 10-year-old twins who love to fish.
Their dad, Gary, sent these pictures in.
If you have a fishing, hunting, or outdoor snapshot you'd like to see featured, send it to Tess Maune on Facebook.
September 10th, 2025
September 10th, 2025
September 10th, 2025
September 10th, 2025
September 10th, 2025
September 10th, 2025
September 10th, 2025